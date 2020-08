Calendário de volta às aulas presenciais no RS será divulgado em 1º de setembro, garante Eduardo Leite

O novo calendário para as atividades presenciais de ensino em todo o Rio Grande do Sul será conhecido na próxima terça-feira (1), quando o governo do Estado divulgará oficialmente a proposta de escalonamento e protocolos para garantir a retomada gradual das aulas, que foram interrompidas há mais de cinco meses. Os últimos ajustes desse plano serão feitos em reunião neste dia, entre o comitê de científico do governo, Secretarias, Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado, Procuradoria-Geral do Estado e Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs).

adiadas Inicialmente projetadas para retornarem em 31 de agosto, as aulas presenciais na rede estadual forampara permitir avanços e melhor construção do processo entre o Executivo gaúcho, prefeituras, comunidade escolar e entidades representativas do setor. Ao confirmar o anúncio da nova data, durante live, o governador Eduardo Leite ressaltou que "as aulas não voltarão como no passado", mas mediante redução de horários e de turmas, controle de fluxo de entrada, recreios intercalados, entre outras ações. "Vamos buscar, de alguma forma, que haja esse retorno em sistema híbrido, via presencial e remota, para permitir que os professores acompanhem seus alunos", destacou.

O secretário estadual de Educação, Faisal Karam, enfatizou ainda que essa preparação para a retomada das atividades está sendo feita há mais de quatro meses, com análise e estabelecimento de protocolos próprios e que os pais terão liberdade de decidir se mandarão ou não os filhos à escola. Ele lembrou que, diante disso, não há como estimar quantos alunos retomarão as atividades presenciais e que os gestores das escolas também definirão sobre a conveniência do retorno nesse momento. "Por isso, é uma decisão compartilhada entre todos os entes, algo bem planejado", disse.