Cachoeirinha permite reabertura de serviços não essenciais

Atualizada às 10h10min.

A prefeitura de Cachoeirinha decidiu permitir a reabertura de bares e restaurantes, casas noturnas, academias de ginástica, cabeleireiro e barbearia, dentre outras atividades. O Decreto nº 6971 foi publicado ainda na terça-feira (4) e já está valendo para os estabelecimentos localizados no município da Região Metropolitana.

Nesta quarta-feira (5), um novo decreto será publicado acrescentando horário para o funcionamento de bares e pubs - eles poderão funcionar de domingos a quintas apenas até as 23h e sextas e sábados até a meia noite. De acordo com o prefeito Miki Breier, no entanto, "não é vida normal" e todos os estabelecimentos deverão observar os protocolos de higiene e evitar aglomeração.

O documento argumenta que Cachoeirinha "é considerado um dos municípios com o menor índice de letalidade da Covid-19 no estado do Rio Grande do Sul, mapeando todos os casos de suspeitas da doença" e salienta que o governo do Estado concede autonomia aos prefeitos municipais "no sentido de decretar eventual flexibilização do sistema de distanciamento controlado".

Em uma rede social, o prefeito Miki Breier (PSB) afirmou que não se trata de pressão, mas de compreensão sobre o momento vivido. "Há quase cinco meses estamos ouvindo que 'as próximas duas semanas serão cruciais'. Mantendo as restrições e os protocolos, é hora de funcionar as atividades da cidade", escreveu.

Breier disse, ainda, que "os que criticam, simplesmente evitem aglomerações". "Não estamos obrigando ninguém a ir a algum lugar. Apenas queremos que a maioria possa buscar seu sustento", postou em sua conta no Twitter.

Importante lembrar que nenhum decreto obriga as pessoas a irem onde não querem ou não precisem. Simplesmente entendemos que temos condições de permitir que alguns possam buscar seu sustento. Os que não entendem talvez tenham a vida resolvida.

Cachoeirinha passa a permitir o funcionamento de atividades como:

Restaurantes a la carte, prato feito e buffet sem autosserviço - 50% da capacidade

Restaurantes de autosserviço (self-service) - 50% da capacidade

Lanchonetes e padarias - 50% da capacidade

Hotéis e similares (geral) - 100% da capacidade

Casas noturnas, bares e pubs - 50% da capacidade

Parques e similares - 50% da capacidade

Cinemas e casas de espetáculos (dança, e similares) - 50% da capacidade

Bibliotecas, acervos e similares - 50% da capacidade

Atividades de organizações associativas ligadas à arte e à cultura (MTG e similares) - 50% da capacidade

Eventos em ambiente fechado ou aberto - 50% da capacidade

Academia de ginástica (inclusive em clubes) - 50% da capacidade

Clubes sociais, esportivos e similares - 50% da capacidade

Serviços de higiene pessoal (cabeleireiro, barbeiro e estética) - 100% da capacidade

Eventos religiosos (Missas, cultos) - 50% da capacidade

Indústria - 100% da capacidade