Santa Casa de Porto Alegre amplia mais a meta de novos leitos de UTI

para eventual lockdown, afastado por enquanto além das 40 anunciadas A UTI exclusiva para Covid-19 do complexo da Santa Casa de Porto Alegre terá maior ampliação do que a previsão feita na semana passada pela instituição. Os leitos de terapia intensiva são os recursos técnicos mais demandados na pandemia que gera elevada ocupação e que seria a principal razão. Serão dez vagas a mais,, parte já abertas, revelou o diretor-geral da Santa Casa, Julio Mattos.

Com isso, a estrutura exclusiva chegará a 90 leitos para pacientes da pandemia. Nesta semana, a UTI chegou a 73 vagas (todas abertas para o esforço da crise sanitária). O teto de 90 será atingido na semana que vem, garante Mattos.

A possibilidade de mais acréscimos de vagas na Santa Casa na Capital, explica o gestor, esbarraria na limitação de equipes - a Santa Casa descarta, por exemplo, 'importar' profissionais de outros estados -, ou teria de ser buscada com redução de atendimentos em outras ´reas de assistência, o que se busca evitar, observa Mattos. A instituição tem ainda 160 leitos de UTI - outras especialidades de adultos e 80 na pediatria.

Para dar conta das equipes para ativar a assistência em mais leitos confirmados, a Santa Casa está contratando médicos e técnicos de enfermagem. No polo de saúde do complexo no Centro Histórico da Capital, há ainda mais 51 vagas em enfermaria para cuidados de doentes com a nova doença.

Dezessete leitos foram abertos esta semana para receber casos do novo coronavírus. Foto: Nicole Rosa da Silva/Divulgação

"Todo o Pavilhão Pereira Filho está isolado exclusivo para Covid-19, com sistema de segurança e gestão de risco", descreve o diretor-geral.

Mattos destaca dois fatores que norteiam a estratégia para ofertar mais capacidade: a mobilização do corpo clínico para atender a chamados para preencher vagas - o que permite a expansão de leitos -, e montagem de equipes combinando profissionais com muita experiência e novos contratados.

"Estávamos com dificuldade de preencher as vagas e fizemos um chamamento e tivemos resposta imediata. Os médicos estão em um grande esforço para colocar seu conhecimento para salvar vidas", valoriza o diretor-geral.

Além de reforçar a operação na sede, a Santa Casa vai abrir nos próximos dias mais dez vagas de UTI no Hospital Dom João Becker, em Gravataí, que recebe demanda do entorno. O Dom João Becker integra o complexo porto-alegrense. O número chegará a 20 no hospital em Gravataí.

Outros hospitais abriram mais vagas de UTI, como o hospital inaugurado em Guaíba e o Hospital da Brigada Militar, na Capital. Os gestores do Hospital Beneficência Portuguesa, também em Porto Alegre, confirmaram que vão ofertar 19 leitos de terapia intensiva para pacientes de convênios e privados. A intenção é abrir na próxima semana.

Novas vagas afastam lockdown em Porto Alegre

defendido pela direção do Hospital de Clínicas para aumentar a adesão ao isolamento social A ampliação de leitos que é registrada em Porto Alegre e RMPA pode afastar ainda mais a proposta de um lockdown, que chegou a cogitado pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior, há uma semana. Julio Mattos, esteve na última reunião entre prefeito e hospitais. Mesmo, que tem lotação acima de 90% na UTI Covid, o fechamento perdeu força. A Santa Casa defende mais ações

A medida poderia ser decretada caso houvesse pedido dos hospitais, sinalizou Marchezan. O impacto para outros atendimentos e para setor econômicos é ponderado para adiar a medida. Nesta sexta-feira, são 328 em UTIs, sendo 291 confirmados e 37 suspeitos. A prefeitura começou a divulgar casos que aguardam leitos em emergências. Pelo número, 13 confirmados com a nova doença esperam por leito.

Mattos acredita que uma demanda muito maior por vagas, antes de um lockdown, poderia ser apoiada por emergências e salas de recuperação. "Espaços físicos não faltam. O problema são profissionais e técnicos habilitados para cuidar dos pacientes", atenta o gestor.