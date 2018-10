Restaurante panorâmico é inaugurado na orla do Guaíba

O restaurante panorâmico 360 POA Gastrobar, localizado na orla do Guaíba, foi inaugurado ontem. O espaço vinha atuando, de forma experimental, desde o fim de semana. A estrutura, feita de metal e vidro, foi construída sobre as águas do lago, ao lado do atracadouro para embarcações turísticas, e tem capacidade para atender até 250 pessoas simultaneamente. De acordo com o empresário Edemir Simonetti, foram investidos cerca de R$ 800 mil para deixar o espaço pronto para a abertura. O próximo estabelecimento a entrar em funcionamento na nova orla, voltado à culinária árabe, deve ser aberto na segunda quinzena de novembro.