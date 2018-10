Idosos ficam sem atividade física após transferência de professores em Porto Alegre

Patrícia Comunello

A aposentada Eliana Souza conta: “Descobri que sou hipertensa através da atividade na praça. Tinha pressão alta e não sabia. Graças ao professor Fabio, que media pressão e pulso na caminhada orientada, que acabei indo ao cardiologista e fui medicada. Agora ele não tá mais aqui”. O desabafo de Eliana é seguido por outros alunos que faziam caminhada, consciência corporal e dança circular na Praça Darcy Azambuja, na zona leste de Porto Alegre, e agora estão sem as atividades. Outras tiveram redução na frequência, devido ao retorno a escolas de educadores físicos cedidos à antiga Secretaria de Esportes, que coordenava os projetos em praças, ginásios e parques da Capital.

Até agora 14 de 34 cedidos deixaram as atividades, mas todos serão transferidos, diz a Secretaria Municipal de Educação (Smed). Na Darcy Azambuja, mais de 300 adultos fazem exercícios entre diários e semanais. "Se tirar essas atividades, vai ter mais doença, menos saúde, mais violência”, alerta o Humberto Quevedo, da associação dos moradores que ajuda a cuidar do local, incluindo compra de materiais, lanches para crianças que fazem projetos recreativos. A retirada afeta de crianças aos idosos, diz Quevedo, lembrando de esportes com jovens da comunidade e turmas de escolas da região.

A titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esportes (SMDSE), que assumiu atribuições da antiga pasta de Esportes, Denise Russo, havia assegurado ao Jornal do Comércio que os moradores não seriam prejudicados . Levantamento obtido pelo JC com os 16 locais que são atingidos pela medida indica que já estão ocorrendo suspensão de aulas e reduções na frequência. Na Capital, são mais de 2,5 mil alunos que fazem aulas semanalmente, a maioria adultos e com mais de 60 anos. Em 2017, cerca de 130 mil pessoas frequentaram atividades e eventos. Grupos já protestaram com abraço ao ginásio Tesourinha para cobrar a suspensão da transferência.

Na quinta-feira passada, representantes das comunidades onde são feitos os projetos lotaram uma audiência com o Ministério Público Estadual. Foram feitos relatos dos prejuízos, entregues abaixo-assinados de diversos locais e pedido providências urgentes. O promotor de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos, Edes Ferreira Santos Cunha, diz que instaurou investigação há duas semanas, após um idoso fazer denúncia de “desmonte da política”. “Ouvimos as reclamações e vamos anexar à investigação. Também já pedi explicações à prefeitura”, adiantou Cunha. “Vamos avaliar a legalidade ou não de solicitar os professores e se há alguma afronta aos direitos dos idosos”, disse o promotor.

O Estatuto do Idoso, de 2003, assegura acesso a atividades de esporte e lazer e indica a relação com a saúde. Recentemente, um documento divulgado pela Justiça gaúcha indicou o crescimento da população com mais de 60 anos e a necessidade de investir nos cuidados. Cunha citou que há muitos dispositivos programáticos no estatuto, e que é preciso ver o que está sendo interrompido.

A vereadora do PT que acompanha a mobilização Sofia Cavedon defende que o MP busque uma tutela coletiva para evitar a redução de direitos. Sofia alerta ainda que a retirada de professores pode inviabilizar a abertura de piscinas públicas no verão. "É uma irresponsabilidade com uma política que dá muito certo, que tira muitos idosos de condições como não ter mobilidade”, critica a vereadora. "As pessoas se matriculam em aulas semestrais e até contribuem para manter os locais”, adverte a vereadora.

Nesta segunda-feira, durante a sessão na Câmara de Vereadores que homenageará o Dia do Professor, os grupos vão ao Legislativo para protestar e reconhecer o trabalho dos educadores. "Queremos todos de volta", dizem os alunos da Darcy Azambuja. A SMDSE tem 59 professores de educação física em seu quadro, herança da antiga pasta de Esportes. Saindo os 34 da Smed, o grupo de educadores fica 40% menor. “E estamos falando de profissionais que se especializaram para lidar com idosos, que não é fácil formar”, atenta a vereadora. São atividades desde tênis, ioga, ginástica, caminhada e dança circular que estão sendo suprimidas.