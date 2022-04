A marca de bolos caseiros que nasceu no bairro e se espalhou

Os famosos bolos feitos por avós faziam falta no bairro Menino Deus. É o que conta Ana Paula Buzato, empreendedora por trás da Bolinhos da Maroca. Há mais de oito anos na região, os produtos caseiros chamam atenção da clientela fixa pelo gostinho artesanal.

Além da matriz, a marca tem um food truck no bairro Cavalhada e a Casa da Maroca, na Tristeza. De acordo com a empreendedora, toda produção é feita no Menino Deus por estratégia para garantir que o produto chegue com qualidade.

Ao contrário da gourmetização de brigadeiros, Ana Paula apostou no tradicional. "Tenho um carinho muito especial pelo nosso público porque conhecemos clientes desde o primeiro dia que abrimos a loja. A nossa ideia era despertar memórias afetivas e resgatar o artesanal", justifica.

A empreendedora afirma que qualidade é o segredo para se consolidar na gastronomia, seja no Menino Deus ou em qualquer outro local. "O atendimento e as mercadorias são o que mais fazem sucesso na marca. A fidelidade é a prova do nosso empenho", afirma Ana Paula.

Além de bolos caseiros, a loja vende cheesecakes, salgados, brownies e bolos de pote. A unidade do Menino Deus abre de segunda a sábado, das 9h às 19h, e aos domingos, entre 10h e 17h.