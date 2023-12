A história do bairro Praia de Belas

Há diversas histórias sobre a origem do nome Praia de Belas, porém está documentado que, por volta de 1839, Antônio Rodrigues de Belas, construiu uma estrada que levava até a praia. No bairro, encontra-se o Monumento aos Açorianos que faz homenagem os 60 casais que aqui se instalaram em 1752. A escultura mede 17 metros de altura e 24 metros de comprimento e foi projetada pelo porto-alegrense Carlos Gustavo Tenius. É no bairro Praia de Belas que se encontra o Parque Marinha do Brasil, com seus mais de 70 hectares e inaugurado em 1978. É nele que se vê um belo espelho d 'água, bosques de árvores nativas e exóticas, além do Jardim das Esculturas, com obras permanentes de diversas Bienais do Mercosul. O bairro, aliás, é recheado de áreas verdes e de lazer, que, entre outros, possui em seus limites o Parque Harmonia; Anfiteatro Pôr do Sol; Parque Moacyr Scliar, conhecido por todos como orla.

Dicas para curtir o bairro

Num misto de loja de conveniência e múltiplas facilidades o @alegrowoficial presente há um ano na nova orla, tem se tornado point de encontro entre amigos. Seu espaço é todo decorado com grafismos que remetem a letras de canções da saudosa Elis Regina.

 A primeira unidade no RS da rede Pecorino, fica no segundo piso do Praia de Belas Shopping e apresenta dos clássicos pratos à base de massas e risotos à uma carta de drinks e digestivos típicos do país de Leonardo da Vinci.

Presente também na região, @imperadoresdosamba_ trará como enredo no próximo carnaval a ancestralidade africana com "Somos Filhos de Rainhas e Reis". Já a co-irmã do bairro, @academiadesambapraiana fará justa homenagem com o "Sopapo Poético para Giba-Giba".