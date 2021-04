Confeiteira cria doces únicos e personalizados

Júlia Sant'Anna Pereira, de 24 anos, sempre foi uma criança criativa que gostava de imaginar. Agora, o hobby que ela tinha de criar acabou se tornando seu trabalho. A Sanpe Bolos é uma confeitaria artística personalizada que produz cupcakes, biscoitos, pão de mel, pirulitos, brigadeiros, além de bolos naked e cremosos.

A empreendedora nunca gostou de bolos comuns de confeitaria, por isso decidiu criar os próprios. "Minha ideia é fazer do doce algo único. Os bolos que tem em confeitarias tradicionais levam pão de ló, algo que não gosto muito, então eu mesma faço a massa do bolo. Assim como prefiro fazer um brigadeiro do que usar os mousses de chocolate. Eu fui fazer os bolos para vender do jeito que eu gostava de comer. Os bolos personalizados vieram depois, muito por conta do meu filho, porque cada aniversário dele eu fazia um bolo diferente", relembra Júlia.

A confeiteira, que faz doces inspirados em filmes, personagens famosos e em pessoas, no começo sentiu a resistência de alguns clientes antigos . "Eu tinha um cliente que não entendia os bolos personalizados, pensou que eu não ia mais fazer os bolos. O aniversário da avó dele estava chegando então perguntei o que ela gostava para fazer um bolo personalizado para ela. Ele disse que ela gostava de tricotar, então fiz um bolo com agulha e linha personalizado para ela." Os bolos da Sampe variam de tamanho e valor: o "Caseirinho" é um bolo para café da tarde que possui dez fatias e custa R$40,00, o mini-bolo, com oito fatias, R$100,00. O naked depende do tamanho, sendo que o PP custa R$90,00, com até 15 fatias, e o GG custa R$200,00 com até 75 fatias. Os cremosos também dependem do tamanho, sendo que o PP fica R$100,00 e o GG sai por R$200,00. Da mesma forma, os bolos de pasta americana possuem diferenças de acordo com o tamanho, onde o PP, custa $130,00 e o GG fica R$230,00.

Júlia não gosta de repetir, por isso faz os doces serem únicos. Para a empreendedora, personalizar os bolos é uma sensação indescritível. " A clientela também fica sem palavras, porque alguém lembrou dessa pessoa e eu pude traduzir aquilo em um doce. A pessoa acaba se sentindo muito especial, então pra mim acaba que não custa nada, já que no final vou deixar a clientela feliz", comemora. As encomendas devem ser feitas com no mínimo 5 dias antes da entrega, e os pedidos podem ser feitos pelo número (51) 99335-2429