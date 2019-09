Espaço oferece versão sem glúten e sem lactose de tradicional chá britânico

A tradicional torre de doces e salgados do chá da tarde britânico ganhou uma versão sem glúten, sem lactose e com ingredientes orgânicos no restaurante O Grão Real Food , em Porto Alegre. O novo cardápio do espaço, intitulado Cozinhando para a minha avó, foi elaborado pela chef e CEO do espaço, Ana Carolina Carloto, junto com seu marido e sócio, Rafaeli Aguilheiro, e com o fotógrafo Nathan Carvalho. "Encontramos o Nathan em Londres e contamos um pouco de como a nossa história tinha surgido. Ele, com o olhar de artista, disse que a gente tinha que registrar isso de uma maneira diferente", conta Rafaeli.

A publicação, que foi produzida pelo trio durante um ano e meio, reúne fotos e textos que remetem a memória afetiva da chef e contam a história dos pratos. "Todo mundo tem a sua memória afetiva, as suas lembranças. E isso é algo que temos que reavivar todos os dias. O nosso negócio valoriza muito o elo familiar, a memória afetiva e a conexão humana. Todo mundo é feito de histórias, e essas histórias realmente merecem e precisam ser registradas. Foi através desse cardápio em formato de livro que nós começamos a registrar a nossa história", expõe Ana Carolina.

Criado em 2017, o local surgiu de uma necessidade da chef de readequar a sua alimentação . "Em meados de 2006, tive um problema de saúde. Nasci com ele, mas ele realmente apareceu em 2006. Fiquei frente a situação que eu jamais imaginei que ia acontecer, que era saber que alguns alimentos não me faziam bem, saber que não poderia comer mais algumas coisas." O que poderia ter sido uma adversidade, virou o combustível para Ana criar o próprio negócio. "Fiz do limão, uma limonada. Para quem achava que era difícil tirar um alimento da sua vida, substituir, eu encontrei um novo universo. A partir dali, comecei a estudar, conhecer outras coisas", complementa.

Natural de São Borja e filha de agricultores de origem italiana, a chef achou na culinária britânica uma de suas inspirações. Após passar um período morando no país, trouxe para o seu negócio os pratos tradicionais ingleses. A torre do Afternoon Tea é composta por sanduíches preparados com pães de fermentação natural, brioches e os famosos scones que são servidos com nata de coco e geleia de frutas vermelhas . O prato ainda é composto por bolos e doces e é reabastecido conforme o desejo dos clientes. Por usar ingredientes frescos, a torre é servida mediante reserva antecipada e custa R$ 140,00 para duas pessoas.

O Grão Real Food fica na Rua Alameda Alípio Cesar, nº 114, bairro Boa Vista, e funciona as segunda-feiras das 9h às 18h. De terça-feira a sábado, o espaço opera das 9h às 20h30min.