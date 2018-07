Arquiteta de Porto Alegre cria acessórios com tecnologia de impressão 3D

É de Porto Alegre a segunda marca do Brasil a assinar uma linha de acessórios feita com impressora industrial 3D. A arquiteta Vanessa Gallardo, 38 anos, criou a Ithem Artesania , há três meses, e o que chama a atenção é o design e a leveza das peças.

Os produtos são desenhados por Vanessa em um programa de modelagem no computador e enviados para um fornecedor fazer a impressão. A empreendedora usa um equipamento doméstico de produção 3D para os protótipos, mas a versão final requer uma máquina que faça os cortes e acabamentos com perfeição.

A pintura e montagem dos colares, pulseiras e brincos é realizada em Caxias do Sul. “A transformação de um arquivo digital em uma coisa física me interessa muito” , diz a também designer e coordenadora do curso de Arquitetura da Universidade La Salle, em Canoas.

As vendas ocorrem pelo site www.ithem.art.br , com preço médio entre R$ 200,00 e R$ 300,00. Vanessa descobriu a técnica 3D durante o mestrado, em 2012. Os acessórios, segundo ela, diversificam o mercado, composto geralmente por elementos feitos em série e parecidos entre si. “Não gosto do que vem da China, só para vender, sem propósito”, compara.

Não é a primeira vez que Vanessa empreende. No passado teve uma marca de bolsas, que chegaram inclusive a serem usadas por atrizes em novelas da Rede Globo, como Carolina Ferraz e Cláudia Raia.

A designer acredita que a tendência é que, com a difusão da tecnologia, as peças em 3D fiquem mais baratas. Nesse caminho, a Ithem deve lançar opções de objetos menores, mais em conta. Até para que as pessoas conheçam e se aproximem da técnica como uma opção de consumo. “O consumidor requer mais informações. Hoje, ele diferencia o meu produto pelo design, é preciso educar o olhar”, aponta.