Rede de estética aposta em expansão no Rio Grande do Sul

O mercado de estética é conhecido por ser um segmento que dribla as crises econômicas e segue promissor. A fisioterapeuta Kessey Duarte resolveu apostar no setor em 2011, quando criou, junto com o marido Kilmer Duarte, a Vialaser, uma rede de clínicas de estética especializadas em depilação a laser. O negócio, que surgiu em Criciúma, tem hoje 50 unidades no País. A rede, que inaugurou no fim de julho uma nova unidade em Porto Alegre, conta com cerca de 200 colaboradores e já realizou mais de 1 milhão de atendimentos em cerca de 50 mil pessoas.

GeraçãoE - Como é o serviço que a rede oferece?

Kessey Duarte - São 50 unidades espalhadas pela região Sul e em Minas Gerais, sendo 42 próprias e oito em formato de franquia. Utilizamos o laser de Alexandrite (regulamentado pela Anvisa e pelo órgão de origem FDA), considerado o mais eficiente do mercado para eliminação dos pelos. Estamos sempre em busca de novas formas para fazer com que a experiência dos nossos clientes seja a melhor.

GE - Ainda é um bom negócio investir no segmento de beleza e estética?

Kessey - Sim, porque o mercado de beleza é um dos mais promissores do País, não importa a época ou estação do ano. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), nos últimos cinco anos, o mercado de estética cresceu 567% no Brasil, passando de 72 mil para mais de 480 mil profissionais. Terceiro país com maior mercado de estética do mundo - atrás apenas de EUA e China -, o crescimento médio do setor é de 3% ao ano. Temos um grande potencial para crescer. Nosso objetivo é levar bem-estar às pessoas por meio de um tratamento eficiente e atendimento humanizado.

GE - Quais os focos de expansão da rede?

Kessey - Temos como foco estender o nosso mercado para o todo o Sudeste do País. Vamos inaugurar quatro novas unidades no Paraná, duas no Rio Grande do Sul e duas na capital paulista, entre agosto e setembro. A previsão é abrir 40 novas clínicas até o final de 2019.

GE - Porto Alegre é um bom mercado para quem deseja investir no segmento?

Kessey - A região Sul é a segunda com maior número de empresas na área, perdendo apenas para a Região Sudeste, com uma indústria formada por mais de 1,5 mil negócios. O Brasil tem pouco mais de 2,5 mil empresas neste setor. Devido as estações bem definidas, percebemos na região um excelente mercado para expandirmos o nosso negócio.