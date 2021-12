Guatemala comemora 25 anos do fim da guerra civil, enquanto indígenas denunciam falta de paz no país

A Guatemala comemorou, nessa quarta-feira (29), 25 anos do fim da guerra civil do país. O conflito, que durou de 1960 a 1996, deixou dezenas de milhares de mortos e desaparecidos. Indígenas celebraram a data com cerimônias (foto), mas líderes denunciam que a assinatura do Acordo de Paz da Guatemala, que pôs fim à guerra, não trouxe paz ao território. Em entrevista à AFP, o líder indígena Miguel Itzep afirmou que "o que veio há 25 anos foi o silêncio das armas, não a paz, porque a paz se constrói a partir (do cumprimento) dos compromissos firmados". Dezenas de manifestantes, a maioria indígenas maias, participaram de um protesto em frente ao Palácio Nacional na capital Cidade da Guatemala. Muitos carregavam cruzes de madeira nas quais escreveram os nomes de seus entes queridos que faleceram ou desapareceram durante a guerra de 36 anos.