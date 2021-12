Centro de Saúde Modelo completa 80 anos de atendimento à população

Um dos mais tradicionais locais de atendimento de Porto Alegre, o Centro de Saúde Modelo, localizado Jerônimo de Ornelas, 55, bairro Santana, completa 80 anos de assistência à comunidade nesta quarta-feira (29). Para comemorar o marco, haverá evento especial às 10h30, com a presença do secretário municipal de Saúde, Mauro Sparta. O Centro de Saúde foi inaugurado em 1941 e recebeu o nome “Modelo”, que representava um marco no Rio Grande do Sul da época quanto à proposta de atendimento global à população. Construído pela prefeitura, foi cedido ao Estado em troca do Hospital de Pronto Socorro (HPS), mas retornou à administração do município em 1996. O Centro de Saúde Modelo integra a Atenção Primária em Saúde, que é o componente dos sistemas de saúde destinado a prestar serviços essenciais de saúde para toda a população.