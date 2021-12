África do Sul inicia semana de homenagens a Desmond Tutu, símbolo da luta contra o apartheid

A África do Sul começou, nesta segunda-feira (27), uma semana de luto pela morte do arcebispo Desmond Tutu, símbolo da luta contra o apartheid e ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 1984, que faleceu nesse domingo (26), aos 90 anos. Pessoas levaram flores à Catedral de São Jorge, na Cidade do Cabo (foto), onde um Muro de Memória foi erguido. A Igreja Anglicana anunciou uma semana de homenagens ao líder. Entre as iniciativas, estão os sinos da catedral de São Jorge tocando por 10 minutos a partir do meio-dia. O arcebispo da Cidade do Cabo pediu, para que os que desejarem, "façam uma pausa em suas tarefas" para pensar em Tutu. Na quarta (29), a diocese de Pretória e o Conselho de Igrejas da África do Sul organizarão uma cerimônia na capital. Na quinta (30), está programada uma cerimônia íntima para a viúva de Tutu, Nomalizo Leah Shenxane, conhecida como "Mama Leah", a família e os amigos.