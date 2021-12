Ação de Natal realiza doações em lar de idosos de Porto Alegre

O asilo Lar Gustavo Nordlund, localizado no bairro Mario Quintana de Porto Alegre, recebeu doações na quarta-feira (22) como resultado de uma ação conjunta envolvendo a Equipe de Ações Preventivas e Comunitárias (EAPC) da Guarda Municipal e o Gabinete da Primeira-Dama. Mais de 6 mil fraldas geriátricas foram doadas pela rede de Farmácias São João com parceria do grupo Abutre's Moto Clube. Também foram entregues mais de mil itens de limpeza, higiene pessoal, máscaras e alimentos, além de lembrancinhas para os idosos. “Este é um momento de muito carinho e fraternidade. São pessoas que nos ensinaram os caminhos da vida e hoje precisam da nossa atenção”, ressaltou o coordenador do EAPC, Juliano Lenzing. Parceiro conveniado da prefeitura, o Lar Gustavo Nordlund é um asilo filantrópico, que conta com 45 colaboradores entre médicos, fisioterapeutas, cuidadores e demais profissionais.