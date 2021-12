Garrafa vintage de guaraná da Fruki vira tatuagem

O tatuador Vinicius Viana registrou na pele a sua paixão pelo Fruki Guaraná. Com a tradição de tomar os guaranás da marca na hora de comer lanches como um xis, Viana decidiu eternizar em seu corpo o prazer de beber o refrigerante. "Fruki desde sempre esteve presente na minha vida, antes era muito mais fácil encontrar elas em garrafa de vidro, hoje em dia são poucos lugares que tem. O sabor do refri de garrafa é sempre melhor. Tinha recém feito um xis calabresa na perna e do lado tinha um espaço para completar", diz Vinicius. A obra foi realizada pelo amigo Marco Silveira, do studio Origem Tattoo, de São Leopoldo. Apreciadores da marca gaúcha, a dupla levou às pontas do lápis e da agulha uma garrafa de vidro vintage, com rótulo dos anos 2000.