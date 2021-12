Restauro da pintura original revela tesouro artístico na Biblioteca Pública do Estado

A Biblioteca Pública do Estado (BPE), instituição da Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), deu início ao processo de restauração dos murais originais que decoravam as paredes do hall de entrada do prédio, inaugurado em 1922. A obra, que está a cargo de especialistas em restauração de pinturas, murais e arquitetura com valor cultural, deve ser concluída no prazo de 12 meses, em dezembro de 2022, com recursos da ordem de R$ 516 mil provenientes do programa Avançar na Cultura, do Governo do Estado. O trabalho de restauração da pintura original do prédio localizado no Centro Histórico de Porto Alegre iniciou com a decapagem das camadas de tinta sobrepostas (foto) e o projeto de consolidação e reconstituição das pinturas originais.