Malásia: Inundações deixam 14 mortos e 70 mil desabrigados

As Forças Armadas da Malásia utilizaram barcos, nesta terça-feira (21), para distribuir alimentos às pessoas bloqueadas em suas casas (foto) devido às inundações que atingem o país. Até o momento, o país do sudeste asiático registra 14 mortes: oito pessoas em Selangor, o estado mais populoso do país, e seis no estado de Pahang (leste), informou a agência oficial Bernama. Além disso, aproximadamente 70 mil pessoas foram obrigadas a abandonar suas casas por conta das inundações, principalmente em Pahang e Selangor. Os desabrigados foram levados para refúgios governamentais. Fora a crise causada pelo fenômeno climático, as autoridades malaias divulgam temer um aumento de casos da Covid-19 por conta da aglomeração de pessoas nos abrigos. As fortes chuvas que começaram na sexta-feira (17) causaram o transbordamento de rios, inundando áreas urbanas e bloqueando estradas.