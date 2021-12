Papai Noel da Cootravipa desce de rapel no Asilo Padre Cacique

O Natal dos idosos acolhidos no Asilo Padre Cacique, em Porto Alegre, chegou mais cedo e recheado de emoções neste ano. Na noite da segunda-feira (20) o Papai Noel da Cootravipa desceu o local de rapel, encantando a todos os presentes. O Papai Noel “radical” esteve acompanhado do equipamento utilizado pela cooperativa nos serviços de limpeza de fachadas, e desceu uma torre com altura aproximada de 40 metros, com o auxílio do seu ajudante, para abrilhantar ainda mais o Natal do asilo. Após a descida, o bom velhinho presenteou os acolhidos com kits de higiene, que foram doados pelos sócios da cooperativa em uma ação de solidariedade. Para fechar a programação, a noite de Natal ainda contou com o tradicional Presépio Vivo do Asilo Padre Cacique.