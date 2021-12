Natal Sem Fome: MST RS doa mais de 50 toneladas de alimentos

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra do Rio Grande do Sul (MST-RS) realizou, no último domingo (19), um ato de solidariedade em três cozinhas comunitárias da Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre. Mais de 100 pessoas estiveram presentes em cada local, e cada uma recebeu uma marmita e um quilo de arroz orgânico. A ação faz parte da campanha “Natal Sem Fome, Movimento Sem Terra Cultivando Solidariedade” e seguirá até o início de janeiro de 2022. A maioria dos alimentos arrecadados foi e será distribuídos para mais de 38 cozinhas comunitárias, 30 associações e instituições da periferia de Porto Alegre, Canoas e Gravataí. No Rio Grande do Sul, as famílias Sem Terra arrecadaram mais de 50 toneladas de suas produções para compartilhar com diversas famílias em situação de vulnerabilidade social.