Inter concede título de capitão emérito a Fernandão em meio às comemorações de 15 anos do Mundial

No dia em que a conquista do Mundial de Clubes da Fifa pelo Sport Club Internacional completa 15 anos, a família do ex-capitão colorado, Fernandão, falecido em 2014 em um acidente de helicóptero, recebeu o Diploma de Capitão Emérito. A viúva do capitão, Fernanda Bizzotto, e os filhos Enzo Bizzotto e Eloa Bizzotto compareceram ao estádio na manhã desta sexta-feira (17), e participaram da programação que o clube está realizando em virtude dos 15 anos da conquista. Seguindo o dia de comemorações no Beira-Rio, foram entregues também Títulos Honoríficos de Torcedor Emérito para três torcedores do clube. Ainda em homenagem ao ex-capitão, que foi o responsável por erguer as taças da Libertadores e Mundial de Clubes em 2006, foi lançada pelo clube uma réplica licenciada com a assinatura de Fernandão para relembrar o uniforme branco usado pelos jogadores na vitória contra o Barcelona em Yokohama, no Japão, em 2006.