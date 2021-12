Supertufão Rai atinge as Filipinas e obriga milhares a fugirem

O supertufão Rai chegou às Filipinas nesta quinta-feira (16) e já obrigou a retirada de pelo menos 198 mil pessoas, segundo a Agência Nacional de Prevenção de Desastres do país. A Cruz Vermelha afirma que o Rai é considerado "uma das tempestades mais fortes do mundo em 2021". De acordo com a Agência Meteorológica das Filipinas, o tufão atingiu a costa da ilha de Siargao às 13h30 locais, com ventos de 195 quilômetros por hora (km/h), pouco antes de ter chegado à ilha, e registra ventos que atingem 240 km/h. Um supertufão é um ciclone extremamente violento e equivale a um furacão de categoria 5 no Oceano Atlântico; em média, apenas cinco deste tipo são registrados no mundo por ano. Em resposta ao fenômeno, várias empresas fecharam portas, aulas foram suspensas e a campanha nacional de vacinação contra a Covid-19 também foi interrompida.