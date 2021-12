Dmae celebra 60 anos com espetáculo solidário no jardim da Estação Moinhos de Vento

Os 60 anos de história do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) foram comemorados em uma celebração solidária na noite desta quarta-feira (15) com o Espetáculo Cor, Luz e Som, no jardim da Estação Moinhos de Vento, em Porto Alegre. A abertura do evento foi feita pelo Coro do Dmae e Quinteto de Cordas. Em seguida, ocorreram os shows do Grupo Tholl (foto) e de Serginho Moah. A programação foi totalmente gratuita, mediante reserva de ingressos, que levaram centenas de pessoas ao jardim. O evento também marcou a reabertura da Galeria de Artes com a exposição fotográfica H2Olhos, com imagens produzidas pela equipe de Jornalismo da Unidade de Comunicação Social do Dmae. Para participar do evento, os presentes, além de seus ingressos tiveram que fazer a doação de um brinquedo novo ou em bom estado para ser doado às crianças em situação de vulnerabilidade da cidade.