Ex-policial Derek Chauvin se declara culpado de violar os direitos civis de George Floyd

Derek Chauvin, o ex-policial branco condenado pelo assassinato de George Floyd, caso que foi o estopim para uma série de protestos nos Estados Unidos em 2020, confessou ser culpado de acusações federais de violação dos direitos civis de Floyd em depoimento no Tribunal Distrital dos Estados Unidos em Minnesota, nesta quarta-feira (15). Chauvin, de 45 anos, que já cumpre uma sentença de prisão estadual de 22 anos e meio por matar Floyd em maio de 2020, pode ser condenado a mais anos de reclusão quando for sentenciado em uma data posterior. Na foto, estão os irmãos de Floyd, Philonise (D) e Terrence Floyd (E) e o sobrinho Brandon Williams (C) que, junto com o irmão Rodney Floyd, estiveram no tribunal quando Chauvin se declarou culpado e, após a audiência, participaram de uma entrevista coletiva. "Nunca conseguiremos justiça porque nunca conseguiremos George de volta", disse Philonise Floyd a jornalistas presentes no local.