Vaticano inaugura presépio e árvore de natal

O Vaticano inaugurou, nesta sexta-feira (10), a tradicional decoração de Natal, com o presépio e a grande árvore iluminada na Praça São Pedro (foto). Por conta da chuva, a cerimônia não ocorreu ao ar livre e, sim, no interior da sala Paolo VI. A cerimônia foi presidida pelo arcebispo Fernando Vérgez Alzaga e pela irmã Raffaella Petrini, presidente e secretária do Governo do Estado da Cidade do Vaticano, respectivamente. Também estiveram presentes no evento a delegação da região de Hucanvelica, do Peru, que confeccionou as peças do presépio, e um grupo da cidade italiana de Andalo, na região do Trentino-Alto Ádige, que forneceu a árvore de 28 metros e oito toneladas ao Vaticano. Como de costume, o Papa não participou da inauguração, mas se reuniu com os grupos visitantes para a apresentação oficial dos presentes. A decoração ficará na praça até o dia 9 de janeiro de 2022.