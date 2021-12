Casal comemora bodas de ouro dentro do Hospital Moinhos de Vento

A condição circunstancial de saúde não impediu que o amor e o companheirismo, cultivados ao longo de 50 anos, fossem renovados por Gervásio e Francisca Ferreira dos Santos (foto). As bodas de ouro do casal de Canoas foram celebradas no último sábado (4) na capela do Hospital Moinhos de Vento, instituição onde Gervásio, professor de 73 anos, está internado para o tratamento de uma leucemia linfocítica crônica. A cerimônia teve direito a bolo, troca de alianças e a tradição do buquê (que foi lançado para as profissionais do hospital), e foi acompanhada pelos três filhos do casal. A iniciativa envolveu toda a equipe do hospital, inclusive a Pastoral, e foi organizada pela enfermeira Luisa Pavinatto, com supervisão da enfermeira Elisandra Leites. Emocionada, Francisca disse estar muito grata ao poder comemorar uma data tão especial ao lado de seu companheiro de vida. Já Gervásio agradeceu a dedicação, o carinho e a responsabilidade da “turma da enfermagem”, como definiu.