Papa Francisco faz viagem ao Chipre com foco em questão migratória

O Papa Francisco chegou à ilha mediterrânea de Chipre na quinta-feira (2), em uma viagem de cinco dias que incluirá também a Grécia. Nesta sexta (5), o pontífice encontrou o Rabino Arie Zeev Raskin de Chipre na cidade de Nicósia, a última capital dividida da Europa. O Papa também celebrou uma missa no estádio da capital diante de milhares de pessoas e realizou uma oração ecumênica junto a migrantes em uma igreja. A polícia local prendeu um homem que portava uma faca durante uma revista de segurança no estádio em que Francisco fez a celebração. As autoridades afirmaram que o ocorrido não parecia estar relacionado à presença do pontífice na ilha. Com essa viagem, o papa argentino quer chamar a atenção para o tema migratório, muito presente na região do Chipre, porta de entrada para a União Europeia. Segundo autoridades locais, o pontífice levará consigo para a Itália 50 migrantes, dez deles atualmente detidos.