RGE forma primeira turma de mulheres eletricistas no Rio Grande do Sul

Para marcar o encerramento de um ano de muitos estudos e atividades, na última sexta-feira (26) ocorreu a formatura da primeira turma exclusivamente feminina do programa Escola de Eletricistas, em Canoas. As 14 profissionais tiveram aproveitamento de 100% nas atividades, foram contratadas pela RGE e passarão agora a atuar nas demandas e ações da distribuidora. O projeto contou com a parceria do Senai, que realizou o treinamento, e da ONG Mulher em Construção, que realizou uma formação específica abordando questões de gênero com as alunas e com seus respectivos líderes e padrinhos. O treinamento teve um total de 396 horas, sendo 104 on-line e outras 292 horas no formato presencial. As aulas aconteceram em Canoas, mas as alunas serão efetivadas também em outras cidades de atuação da RGE, entre elas, Gravataí, Sapucaia do Sul, Taquara, Portão e Novo Hamburgo.