Estudantes fazem vigília após tiroteio que matou três alunos em escola de Michigan

Estudantes da Oxford High School da Lake Pointe Community Church em Lake Orion, Michigan, fizeram uma vigília nessa terça-feira (30) após um tiroteio que matou três alunos da escola e feriu outras oito pessoas. Neste mesmo dia, um estudante de 15 anos abriu fogo na escola, em uma ação que durou cerca de cinco minutos, de acordo com as autoridades locais; o jovem se rendeu à polícia logo em seguida. A identidade do atirador e a motivação para o assassinato não foram divulgadas. O sub-xerife do condado de Oakland, Mike McCabe, afirmou à imprensa local, sem dar detalhes, que o suspeito detido estava com uma arma curta - que pode ser um revólver ou uma pistola, por exemplo. Segundo as autoridades, os mortos são duas meninas, uma de 14 e outra de 17 anos, e um menino, de 16. Dos oito feridos, dois precisaram passar por procedimentos cirúrgicos.