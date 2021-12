Secretaria da Saúde realiza campanha no Dia Mundial da Luta contra a Aids

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) lançou, nesta quarta-feira (01), uma campanha para estimular os testes para detecção do vírus HIV, em alusão ao Dia Mundial de Luta Contra a Aids. Durante esta quarta-feira, estão sendo ofertados à população, em Porto Alegre, testes gratuitos de HIV, sífilis e hepatites B e C, com orientações quanto à importância da prevenção, detecção e encaminhamento para tratamento de infecções sexualmente transmissíveis. A ação é promovida pela SMS (foto) e tem como público-alvo toda a população sexualmente ativa do Rio Grande do Sul. Os pontos de ação da campanha desta quarta-feira são o Largo Zumbi dos Palmares, onde a unidade móvel do projeto SIM estará estacionada até as 17h, e a sede do Sest/Senat, com o serviço voltado a profissionais do transporte, alunos e moradores do bairro, até as 16h.