Grupo de restaurantes de Porto Alegre e região distribui almoços às famílias das vítimas da Boate Kiss

Desde a quarta-feira (1), dia que marcou o início do, no Foro Central I, em Porto Alegre, restaurantes associados ao Sindicato de Hospedagem de Alimentação (Sindha) de Porto Alegre e região estão envolvidos em uma ação para que as famílias das vítimas da boate Kiss tenham almoço garantido durante os dias em que estiverem na Capital gaúcha para acompanhar o julgamento. Serão 90 almoços fornecidos diariamente pelos restaurantes associados, e a logística da ação ficará a cargo da Prefeitura de Porto Alegre, que irá se encarregar de buscar os almoços nos restaurantes já estabelecidos e levar até o local em que as famílias se encontram. A previsão, até o momento, é de que o júri tenha duração de 10 dias. Caso se estenda, o Sindha continuará fornecendo as refeições para as famílias. Para Henry Chmelnitsky, presidente do Sindicado, "a função do Sindha nesse momento é proporcionar um pouco de alento aos familiares através do fornecimento dos almoços”.