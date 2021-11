Dmae reabre 'cachorródromo' na rua Hilário Ribeiro

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) reabre ao público, nesta quarta-feira (1°), o espaço arborizado conhecido como cachorródromo, localizado na esquina da rua Hilário Ribeiro com a Barão de Santo Ângelo, atrás da Estação de Tratamento de Água (ETA) Moinhos de Vento. O local estava fechado desde o início das restrições da pandemia, em março de 2020. Originalmente a área era um espaço com brinquedos aberta à comunidade, porém, há cerca de uma década é utilizada pelos moradores da região como área recreativa para cães, já que o jardim da rua 24 de Outubro restringe a entrada de animais. O espaço estará aberto das 8h às 18h, de segunda a segunda, com exceção de feriados. Para auxiliar no recolhimento dos dejetos dos pets, foi instalada uma lixeira com suporte para sacos plásticos. O Dmae solicita o uso de máscara para proteção dos visitantes.