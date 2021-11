Nova Unidade de Saúde Navegantes é inaugurada em Porto Alegre

A Prefeitura de Porto Alegre entregou na segunda-feira (29) as obras de revitalização da Unidade de Saúde (US) Navegantes (foto), no bairro São Geraldo. A cerimônia de entrega contou com a participação do secretário municipal de saúde, Mauro Sparta e do vereador Alvoni Medina. Com investimento de R$ 773,5 mil, a obra durou dois anos, sendo iniciada em novembro de 2019 e concluída em novembro deste ano. A Unidade passou por reforma geral na estrutura, redes hidráulica e elétrica, tubulações embutidas e revestimento das paredes, pintura da fachada externa, da área interna e dos forros. A US é referência para 15 mil moradores da região e conta com dez consultórios, três salas de procedimentos de curativo e observação, uma sala de vacina, uma sala de vacina Covid, uma sala de acolhimento e um consultório odontológico. A estimativa é que sejam atendidas uma média de três mil pessoas por mês no local.