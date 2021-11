Cinco anos após tragédia da Chapecoense, ato homenageia vítimas no local da queda de avião

A queda do avião da Chapecoense, que causou a morte de 71 pessoas entre jogadores, comissão técnica, dirigentes e jornalistas, completa 5 anos nesta segunda-feira (29). No domingo (28), aconteceu uma cerimônia em homenagem aos mortos e aos seis sobreviventes da tragédia no local da queda do avião, no agora chamado "Morro da Chapecoense", localizado na aldeia de Pantalio, no limite entre os municípios de La Unión e La Ceja, na Colômbia. O ato ocorreu em uma escola rural onde se estenderam bandeiras do Brasil, Colômbia, Bolívia, Paraguai e Venezuela. A aeronave da LaMia caiu em seu trajeto, que partia da cidade de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, com destino a Medellín, na Colômbia, onde a Chapecoense iria disputar a primeira partida da final da Copa Sul-Americana, contra o Atlético Nacional. O clube também organiza um evento, nomeado de "Pra Sempre Lembrados", em seu estádio, a Arena Condá, às 19h desta segunda-feira.