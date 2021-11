Presidente francês, Emmanuel Macron, se reúne com Papa Francisco em Roma

O presidente da França, Emmanuel Macron, teve uma reunião com o Papa Francisco em Roma nesta sexta-feira (26) (foto). Essa foi a segunda visita do presidente francês ao pontífice durante seu mandato; a primeira foi em 2018. Macron teve uma hora de diálogo com o Papa. Segundo o site oficial do Vaticano, foram foram discutidas algumas questões internacionais, como a proteção ambiental após o encerramento da COP26 em Glasgow, na Escócia; as perspectivas para a próxima presidência francesa da União Europeia; e sobre o compromisso da França no Líbano, no Oriente Médio e na África. A reunião ocorre na esteira da divulgação do relatório elaborado pela Comissão Independente sobre Abuso Sexual na Igreja (Ciase), em outubro. O documento mostra que mais de 216 mil dos casos relatados de abuso sexual de menores cometidos por religiosos foi dentro da Igreja na França entre 1950 e 2020.