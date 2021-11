Estudantes da Lomba do Pinheiro participam de oficinas de educação ambiental e inclusiva

Alunos do primeiro ano das escolas Afonso Guerreiro e São Pedro, do bairro Lomba do Pinheiro, participaram oficinas de educação ambiental e inclusiva no Estação Cidadania Lomba do Pinheiro nesta quinta-feira (25). As oficinas foram ministradas pelas secretarias municipais do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), de Desenvolvimento Social (SMDS) e pelo Gabinete da Primeira-Dama (GPD). A programação contou com o ensinamento de palavras em libras e termos relativos à sustentabilidade, observação de um ninho de quero-quero e a organização de um jardim sensorial. Ao final do evento, os alunos receberam gibis, guloseimas e vasinhos com plantas nativas (foto), encontradas por elas durante uma dinâmica de caça ao tesouro. “O que eu mais gostei de hoje foi ganhar a plantinha. Eu gostei muito de caça ao tesouro e vou plantá-la com a minha mãe em casa”, afirma a pequena Eduarda, de 7 anos.