Arcebispo metropolitano de Porto Alegre recebe dose de reforço contra Covid-19

O arcebispo metropolitano de Porto Alegre, Dom Jaime Spengler, já recebeu a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 (foto). A vacina foi aplicada na tarde desta terça-feira (23) pela enfermeira Roberta Marco, do Hospital São Lucas da PUCRS, na Cúria Metropolitana, Centro Histórico de Porto Alegre. O religioso de 61 anos, que também é vice-presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, recebeu a primeira dose da vacina contra o vírus no dia 23 de abril, na Santa Casa. Como o imunizante recebido foi o da Coronavac, Dom Jaime completou a imunização 28 dias depois e agora recebeu a terceira injeção. O arcebispo testou positivo para a Covid-19 em dezembro de 2020, quando cumpriu isolamento e se recuperou, segundo informações da Arquidiocese de Porto Alegre divulgadas à época. Ao receber a D3, Dom Jaime afirmou que "a pandemia ainda não acabou, e a vacina é o que temos de melhor até o momento. A vida é dom e compromisso".