Circuito Hospital Moinhos de Vento Poa Day Run reúne mais de 1,6 mil atletas

A segunda etapa do Circuito Hospital Moinhos de Vento Poa Day Run de 2021 reuniu mais de 1,6 mil atletas na manhã do último domingo (21) em Porto Alegre. Inscritos em percursos de 3km, 5km, 10km e 21km, os participantes foram divididos entre as modalidades masculina e feminina. O hospital patrocina o evento para incentivar os gaúchos a terem hábitos de vida mais saudáveis. Esta edição foi dedicada à conscientização dos homens sobre a importância da prevenção do câncer de próstata, em alusão ao "Novembro Azul". A largada dos competidores (foto) ocorreu na Rótula das Cuias, em direção à Usina do Gasômetro, com a volta ocorrendo até o Museu Iberê Camargo. O ponto de chegada era, novamente, na Rótula das Cuias. O circuito premiou os cinco melhores classificados em cada categoria e cada um deles recebeu troféu na cor alusiva ao Novembro Azul.