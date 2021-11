Projeto Souperifa distribui caneta e barrinha de cereal no 1º dia do Enem

Na entrada do local com mais candidatos no Enem em Porto Alegre, caneta de tinta preta e barrinha de cereal são distribuídos para quem não pode comprar. Integrantes do projeto social Souperifa fazem a divulgação da ação que orienta jovens de periferia para entrar na universidade. Entre as ações, ao longo do ano está divulgar cursinhos populares para ajudar na preparação. A abordagem é no acesso ao campus da Pontifícia Universidade Católica do RS (Pucrs), na Zona Leste da Capital gaúcha, que também é o maior local de provas no Rio Grande do Sul . Ivana Giovanaz, estudante de Direito, diz que muitos não sabem que precisa ter caneta preta para a prova, uma exigência este ano. "Isso é um impedimento para muita gente", diz o assistente social David Montolof. Os voluntários, que tiveram acesso à universidade privada por meio do Prouni, bancam os materiais que distribuem. (Reportagem Patrícia Comunello)