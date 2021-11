Protesto ecológico toma conta de passarela em Tel Aviv

Uma jaqueta feita de pontas de cigarro, uma roupa de caixas de papelão e uma noiva com vestido de plástico-bolha. Essas roupas protagonizaram um desfile realizado em Tel Aviv, na costa israelense, nesta sexta-feira (19). Todos os modelos usaram roupas feitas de algum tipo de lixo, com o objetivo de aumentar a conscientização sobre questões ambientais na indústria da moda. O evento foi convocado pela ONG Fashion Revolution, fundada após o desastre do Rana Plaza em Dhaka, Bangladesh em 2013, no qual mais de mil trabalhadores morreram no desabamento de um prédio comercial de oito andares que abrigava confecções que forneciam para grandes marcas do varejo. Recentemente, um caso que evidenciou a falta de sustentabilidade nessa indústria foi o surgimento dopor vários países no deserto do Atacama, no Chile.