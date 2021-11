Cerimônia celebra Dia da Bandeira na área externa do Palácio do Planalto

Ocorreu nesta sexta-feira (19), ao meio-dia, uma comemoração ao Dia da Bandeira na área externa do Palácio do Planalto, em Brasília. Estavam no evento o presidente Jair Bolsonaro, a primeira-dama Michelle Bolsonaro, o vice-presidente Hamilton Mourão, ministros de Estado e outras autoridades civis e militares. Conforme previsto em lei, a bandeira deve ser hasteada em órgãos públicos às 8h, exceto no Dia da Bandeira, quando o hasteamento é realizado às 12h, com solenidades especiais. A Bandeira Nacional deve estar permanentemente no topo de um mastro especial na Praça dos Três Poderes, em Brasília, próxima ao Planalto. Ela fica a 100 metros do chão, mede 286 m² e é presa a um mastro especial, formado por 24 hastes metálicas. A atual bandeira brasileira foi instituída por Decreto em 19 de novembro de 1889, assinado pelo Marechal Deodoro da Fonseca quatro dias após a proclamação da República.