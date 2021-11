Anavitória ganha prêmio de Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Português no Grammy Latino

A noite da quinta-feira (18) foi de celebração musical com a realização do Grammy Latino 2021, que retornou ao formato presencial após a pausa obrigatória causada pela pandemia da Covid-19 no ano passado. A 22ª edição da premiação aconteceu em Las Vegas (EUA), e teve homenagem para Marília Mendonça e musical de abertura no palco principal comandado pela cantora cubana Gloria Estefan com Anitta, Carlinhos Brown e Giulia Be. Um dos destaques da noite foi para a dupla Anavitória, que recebeu o Grammy Latino (foto) de "melhor Álbum Pop Contemporâneo da Língua Portuguesa" por Cor e "Melhor Canção em Língua Portuguesa" por Lisboa. Outros brasileiros premiados foram Chitãozinho e Xororó, Caetano Veloso e Tom Veloso, Ivete Sangalo, Paulinho da Viola e Zeca Baleiro e Toquinho e o gaúcho Yamandu Costa.