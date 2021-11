Atletas Mbappé e Zhang Jiaqi apadrinham gêmeas panda que nasceram em zoológico francês

O jogador de futebol francês e estrela do Paris Saint-Germain Kylian Mbappé e a mergulhadora chinesa Zhang Jiaqi aceitaram ser padrinhos das ursas panda gêmeas que nasceram no Zoológico de Beauval, na França. As filhotes nasceram no dia 2 de agosto e, atualmente, pesam mais de quatro quilos, segundo informações divulgadas pelo zoológico. Nesta quinta-feira (18), ocorreu a Cerimônia de Nome das pandas e os padrinhos posaram com elas (foto) que, agora, são chamadas oficialmente de Yuandudu e Huanlili. Costumeiramente, a primeira-dama da China escolhe os nomes dos pandas, mas dessa vez o público pôde votar pra escolher a partir de uma lista de 10 nomes escolhidos pela Associação Chinesa de Zoológicos. Em entrevista à AFP, o diretor do Zoológico de Beauval, Delphine Delord, destacou a importância do envolvimento dos atletas nesta ação. "O compromisso deles destaca o tamanho da importância de proteger espécies ameaçadas e da proteção da biodiversidade", disse Delord.