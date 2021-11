Inundações isolam Vancouver e fazem governo do Canadá mobilizar exército

O Canadá está enfrentando inundações em cidades próximas a costa do Pacífico. As fortes chuvas levaram o governo do país a mobilizar o Exército para ajudar a resgatar a população presa em meio a enchentes e deslizamentos. Autoridades disseram que as chuvas causaram uma morte e quatro desaparecimentos, forçando a evacuação de milhares de residentes da cidade portuária de Vancouver. O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, se reuniu com os presidentes dos Estados Unidos e do México e afirmou que as chuvas causaram "enchentes históricas e terríveis que afetaram e ceifaram vidas em toda a província". "Posso confirmar que há centenas de membros das forças armadas canadenses indo para a Colúmbia Britânica para ajudar", disse. Todas as principais rotas de Vancouver foram bloqueadas por conta dos deslizamentos depois que as chuvas começaram, no sábado (13).