Fortes chuvas deixam um morto e milhares de desabrigados no Canadá

Ao menos uma pessoa morreu e milhares ficaram desabrigadas devido às fortes chuvas na província da Colúmbia Britânica, no Canadá. De acordo com autoridades locais, uma mulher morreu após um deslizamento de terra em uma rodovia ao norte de Vancouver na segunda-feira (15). Uma parte de Sumas Prairie, em Abbotsford, ficou completamente embaixo d'água (foto). Mike Farnworth, Ministro de Segurança Pública e Solicitador Geral da província, emitiu alerta de evacuação imediata por conta da falha iminente de uma estação de bombeamento na região. O ministro informou em nota que a província está apoiando a cidade com todos os recursos de que necessita, e que esteve em contato com Bill Blair, Ministro Federal de Preparação para Emergências, "para solicitar assistência federal neste incidente e na situação de enchentes em geral". Segundo bombeiros, cerca de 180 pessoas foram resgatadas nesta terça-feira (16).