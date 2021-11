Brasil empata sem gols com a Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo

Com a vaga já garantida na Copa do Mundo Fifa Catar 2022, a Seleção Brasileira entrou em campo no Estádio Bicentenário, em San Juan, na noite desta terça-feira (16) para disputar o clássico sul-americano diante da Argentina, pela 14ª rodada das Eliminatórias. O jogo foi bem disputado e equilibrado, mas terminou em 0 a 0. O Brasil entrou em campo com algumas modificações na equipe titular, com destaque para a ausência de Neymar, que sentiu a coxa esquerda. Com o resultado, a seleção brasileira encerrou o calendário de 2021, mantendo a invencibilidade na competição e ocupando a liderança da tabela, com 35 pontos. Os Argentinos ocupam a vice-liderança, com 29 pontos. O jogo terminou sem gols, mas ficou marcado por lances polêmicos, como a cotovelada de Otamendi em Raphinha, aos 34 minutos. O atacante brasileiro ficou com o lábio sangrando, mas o argentino não foi penalizado pelo lance.