Escultura do 'Touro de Ouro' é inaugurada em frente à B3, no centro de São Paulo

Inspirado no Touro de Wall Street, a bolsa de valores do Brasil (B3) inaugurou o Touro de Ouro nesta terça-feira (16), em frente a sua sede, na rua XV de Novembro, no Centro Histórico de São Paulo. A escultura foi um presente do economista, apresentador e influenciador digital Pablo Spyer e do artista plástico e arquiteto Rafael Brancatelli. “Desde o início, eu fiz questão de que o Touro fosse feito com a B3, porque eu mesmo sou um filho da Bolsa. Mais do que um presente para o centro e para a cidade, será um presente da bolsa do Brasil para todo o país”, comenta Paulo. Construída sobre uma estrutura metálica tubular com multicamadas de fibra de vidro de alta densidade e pintura de alta temperatura anticorrosiva, a escultura tem 5,10 metros de comprimento, 3 metros de altura e 2 metros de largura. Já o Touro de Wall Street, inaugurado em 1987 em Nova York, é feito de bronze. No mercado financeiro, a imagem do animal é símbolo de otimismo e prosperidade.