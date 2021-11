CCR avança em obras de duplicação da BR-386 e orienta sobre trânsito

A CCR ViaSul segue com as obras de duplicação da BR-386 que agora ocorrem em Marques de Souza, no Vale do Taquari. A concessionária alerta para impactos no trânsito. Também em outras rodovias da concessão e trechos da 386 têm obras. O cronograma até 21 de novembro foi divulgado nesta segunda-feira (15). Entre as ações das equipes da CCR ViaSul estão recuperação de pavimento, manutenção e conservação. A companhia esclarece que são necessários bloqueios de faixas e operações pare-e-siga, "podendo ocasionar lentidão ou retenção de veículos em alguns segmentos". A concessionária pede atenção redobrada nos trechos, que têm sinalização com limites de velocidade. Em caso de condições climáticas desfavoráveis, os serviços serão reprogramados.