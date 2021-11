Papa Francisco entrega insígnia a jornalistas

Ao entregar as insígnias da Grã-Cruz da Ordem Pia a dois jornalistas vaticanistas, na manhã deste sábado (13), o Papa falou sobre a “missão” dos jornalistas caracterizando-a com três verbos: escutar, aprofundar, contar. O Papa Francisco entregou as insígnias de "Dama" e "Cavaleiro" a Valentina Alazraki (foto) e a Philip Pullella, respectivamente, que há muitos anos acompanham as notícias sobre os Papas e a Igreja. Francisco iniciou saudado-os como “companheiros de viagem” pelos inúmeros encontros no decorrer dos anos nos aviões, celebrações e encontros com peregrinos. Papa disse aos jornalistas que "a realidade é o grande antídoto para muitas 'doenças'".