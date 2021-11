Regravando suas próprias músicas, Taylor Swift lança curta-metragem de 'All Too Well'

Dylan O’Brien (esquerda), Taylor Swift (centro) e Sadie Sink (direita) compareceram ao evento de lançamento do curta-metragem All Too Well nesta sexta-feira (12), em Nova York. A produção é embalada pelo hit de mesmo nome de autoria de Taylor, que também escreveu, dirigiu e produziu o curta estrelado por O'Brien e Sink. A estreia mundial do vídeo ocorre ainda nesta sexta, às 21h (horário de Brasília), no canal do YouTube da cantora. A canção faz parte do álbum Red (Taylor's Version), que conta com a releitura das 21 faixas originais de Red - lançado em 2012 -, além de nove faixas inéditas, com participações de Phoebe Bridgers, Chris Stapleton e Ed Sheeran. A versão de Taylor foi lançada na madruga desta sexta e todas as 31 faixas já figuram entre as 100 mais ouvidas na Apple Music dos Estados Unidos. Este é o segundo álbum regravado pela artista - que lançou Fearless (Taylor's Version) no início deste ano. Taylor irá regravar seus seis primeiros discos para "recuperar o controle" das canções, cujos originais haviam sido comprados pelo magnata da música Scooter Braun.